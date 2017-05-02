蔡英文稱兩岸有新問卷 國民黨：別再文青空洞修辭
再過十多天就是總統蔡英文執政滿一周年，國民黨文傳會副主委洪孟楷2日上午批評，過去一年來，各項施政績效讓民眾對政府越來越沒信心，如新政府的首次報稅日竟發生史上最大當機；國際社會參與方面，WHA世界衛生大會遲遲未收到邀請函，「蔡總統除了用推特留言外，到底還有什麼努力？」他認為，一年來蔡政府內外失據的總總作為已讓人民失去信心。
洪孟楷稱，WHA世衛大會讓蔡政府的「維持現狀」受到挑戰，「醫療無國界，身為中華民國的一份子，當然希望我國的衛福部能如同馬政府時期一樣參與國際社會任何活動，但關鍵仍在蔡政府意識形態作祟，自我限制、矮化、鎖國」，「請容國民黨提醒，台灣今年若收不到WHA邀請函，也將意味日後台灣要想拓展國際空間，是難上加難了。」
洪也提到，蔡總統接受訪問時才說，兩岸都要面對「新問卷」，但身為全台2300萬人的一份子，「我們要問蔡總統，那台灣的問卷是什麼？答案又是什麼？」他批評，一年了，人民已經厭煩「文青式」的空洞說法，「請對人民講白話、講實話、講真話！」
他表示，蔡政府不要在此時此刻誤判情勢，操作政治，擋了台灣參與國際組織的任何機會，「WHA無法出席，只怕也不是一句對岸打壓那麼簡單。」
(旺報)
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