日版J女郎30歲長這樣 網友認不出
日本女星鈴木杏外貌姣好，2004年憑藉電影《花與愛麗絲》打開知名度，而她與周杰倫合作演出《頭文字D》，成功打入華語市場，但之後卻沒代表性作品，加上發福劣化，近年鮮少出現公開場合，27日滿30歲的她，難得曝光近照，雖然沒有爆肥身材，但和過去模樣有點差距，讓網友認不出來。
童星出身的鈴木杏，因外型討喜加上演技到位，接獲不少戲劇邀約，在《頭文字D》和周杰倫、陳冠希等帥哥尬戲，累積高人氣，不過因年紀漸長，遇上轉型瓶頸加上發福劣化，讓她事業大不如前，前年28歲的她放手一搏，全裸挑戰激情床戲，從玉女變成豪放慾女。
27日是她30歲生日，難得曝光近照，雖然不見爆肥身材，但模樣似乎和少女模樣有差距，清秀佳人形象走山，明星氣場少了不少，讓網友都直呼認不出。
(中時電子報)
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