報稅首日就出包 國民黨：前瞻計畫誰敢信？

報稅季第一天發生系統史上最嚴重的網路當機事件，搶修超過6小時才讓問題紓緩。國民黨文傳會副主委唐德明2日上午批評，民眾利用假期報稅，不是網路一直連不上，不然就是親自到國稅局，抽完號碼牌卻一直枯等、傻等，實在讓人火大，「蔡政府能夠有一些同理心，能夠理解人民的火大嗎？」

唐德明稱，網路申報已經上路好幾年，每年5月1日也都是假日，到底什麽原因造成當機，讓人民火大？「我們要求蔡政府必須給全國人民一個交代，而且必須有人負責，不能船過水無痕，事情過了就當沒發生。」

他更表示，財政部保證系統不會再當機，他認為這種口頭保證完全不值錢，「網路的事情是可以保證的嗎？萬一再發生狀況，難道是要切腹自殺以示負責嗎？」他批評，「空口說白話」就是蔡政府的執政特色。

唐德明認為，這次事件證明民進黨執政能力經不起檢驗，要收人民的錢，卻不能把服務做好，在報稅第一天就讓人民對蔡政府沒信心，「讓人不能不懷疑，這種沒能力、沒效率的表現，能夠執行所謂的前瞻計畫，而不會讓舉債8800億的人民血汗錢，變成一堆蚊子建設呢？」他指出，這就是立院黨團為什麽要杯葛前瞻計畫，為什麽要求退回行政院的原因，「現在的杯葛完全是為了要避免未來的災難，避免讓台灣陷入財政黑洞之中。」

(旺報)