亞東協會更名儀式 外交部：已規劃日期尚未核定

外交部長李大維表示，台灣對日作為對口的「亞東關係協會」，將改名為「台灣日本關係協會」。（資料照／黃世麒攝）

外交部長李大維日前在立院表示，台灣對日作為對口的「亞東關係協會」，將於1個月內改名為「台灣日本關係協會」。亞東關係協會秘書長蔡明耀上午表示，目前公布日期有初步的規劃，但尚未核定。

據悉，日本不會特地安排高級官員前來參加，將維持「日本台灣交流協會」的規格，由亞東關係協會會長邱義仁與日本台灣交流協會台北事務所代表沼田幹夫共同揭幕。

另外，蔡明耀即將於16日接任外交部主任秘書一職，亞協秘書長一職則將由外交部亞太司副司長張淑玲接任。

蔡明耀表示，「台灣日本關係協會」改名儀式包含「日本台灣交流協會」的人都會邀請。

(旺報)