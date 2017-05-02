女作家之死 綠議員蕭永達指某補教師是加害人

高雄市議員蕭永達（中）召開記者會，指控女作家之死的加害人是補教名師。（李義攝）

高雄市議員蕭永達2日在高雄市議會召開記者會，宣稱女作家之死的加害人是一名男性補教名師，還加碼指控補教界有一群狼師，把補習班視為後宮性愛樂園。蕭永達說，若指控有誤，願意負起刑事、民事及賠償的責任並退出政壇不再參選；他強調，名師犯行雖刑不上身，但應負起社會責任，退出補教界。

蕭永達表示，召開記者會舉發兩點，一是造成女作家之死是全國知名並自稱是「補教界的馬英九」的補教名師，二是補教界還有一群狼師，比這名補教名師更惡劣。

至於對該名補教名師的指控，證據為何？蕭永達並未舉出具體事證，僅說「我當然有證據」，並強調會負起召開記者會的所有法律責任，若指控不實，願退出政壇不再參選。

蕭永達指出，因事涉年齡等法律問題，法律恐怕難以追究名師刑責，所以未循例向司法單位提出檢舉，因此，呼籲名師要負起社會責任，「並非不違法就不是壞人」。

不過，有處理校園性侵經驗的人本基金會南部聯合辦公室主任張萍表示，仍有刑法228條及兒少權益法可供究責，狼師並非全然無法可制裁。

受邀出席記者會的社會局家庭暴力及性侵害防治中心性侵害防治組長王姿芸，在記者追問是否會立案進行調查時，她表示，因為無具體檢舉事證，且全案未見被害人，相關機制無法啟動，將會聯繫教育局到議員指控的補習班進行瞭解，並對學生進行宣導。

(中時)