裘莉後悔了！傳天天上網搜小布新聞

裘莉被爆天天查小布新聞。（圖／達志影像）

好萊塢女星裘莉去年無預警申請和老公布萊德彼特（小布）離婚，震驚全球，兩人各說各話，家醜搬上檯面。儘管至今八卦不斷，可有媒體爆料，指裘莉其實還不想完全和小布斷絕關係，甚至天天都會上網搜尋小布新聞。

布裘戀自從宣告離婚後，裘莉指控小布酗酒、家暴，小布則反控她說謊，兩人關降到冰點，對子女的監護權雙方更是大打爭奪戰。不過現在卻有外媒爆料，指裘莉儘管和小布分居，但成天都想知道小布的生活近況，甚至會天天上網搜尋男方消息。

還有知情人士透露，裘莉不僅沒法忘記小布，還想拖延離婚手續，而儘管她是提出離婚的人，可她對小布沒有極力挽留一事感到相當震驚。

(中時電子報)