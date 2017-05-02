文萌樓使用權爭議 最高法院今辯結5月16日宣判
台北市古蹟文萌樓被日日春協會做為會館，但劉姓男子6年前向原屋主買下使用權，因而鬧上法院，歷審都判決日日春敗訴、須搬離，案經上訴，最高法院今召開辯論庭，雙方當事人透過律師唇槍舌戰，各自主張有利的法律見解，庭末審判長諭知5月16日宣判。
日日春協會今日也前往最高法院前聲援，她們希望最高法院法官不應放任「侵權」與「不當得利」遭濫用，來為古蹟投機暴利開道，而台北市文化局應快馬加鞭將文萌樓收歸公有，切莫坐視文萌樓被投機客活活搞死。
這起引發爭議的古蹟使用權之爭，是因位於北市歸綏街的文萌樓，日據時代至今從未進行產權登記，建物所有權狀況不明；北市府將該處核定為古蹟後，原屋主朱姓女子在2011年將使用權以330萬元賣給劉姓男子。
劉主張，他經買賣取得房屋使用權，要求日日春搬離現址；但日日春主張，前會長官秀琴向朱女租下文萌樓，做為協會的會館，基於買賣不破租賃的規定，日日春有合法使用權，一二審及高院更一歷審都判日日春判訴，案經上訴，最高法院決定召開辯論庭。
今日庭訊一開始，審判長高孟焄諭知本案爭點在於文萌樓未經建物登記，但如果經買賣有「事實上處分權」可否主張排除侵害的權利，消滅時效如何起算？侵權行為及占有物返還可否適用不當得利規定？
日日春協會的律師主張，劉男與林女買了文萌樓這個違章建築，事先應考量房子已有占有人，違建的買受人不能主張排除他人占有；買方則認為，日日春是無法律上原因而占有，只有真正擁有事實上使用權才能占有，因此買方才是真正的占有人，日日春須搬離。
(中時)
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