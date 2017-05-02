台中市議會國民黨團批文化部核定修繕建物
台中市議會國民黨團今日召開記者會，指文化部核定的「台中州廳及附屬建築群」修繕建物，根本未包括交通局！黨團書記長李中痛批說，交通局竟偷偷跟著要搬到七期！市府強調，州廳等歷史空間再造將形塑最獨特的觀光文化魅力，為舊城區帶來新一波的發展動能，希國民黨議員停止接二連三的烏龍爆料，別為了政黨利益而犧牲市民福祉。
國民黨團今天召開記者會，黨團書記長李中說，市府為讓交通局、環保局、都發局三局承租七期商辦，含裝修及搬遷，今年共編列了7908萬！以交通局為例，該局三個月的辦公租金要花959萬7900元，平均一個月租金要319萬9300元，若以整年計算其租金將達3839萬1600元。
市議員顏莉敏指出，環保局年租達4186萬8000元、都發局年租達3900萬元，光算三局在七期辦公的租金一整年共要花1億1925萬9600元的人民納稅錢；國民黨團發現文化部所核定的「台中州廳與附屬建築群」之修繕建物，根本未含有交通局的建物本體！
市府指出，早在前市府時期就曾規劃過將州廳局處搬遷，原本計畫「興建全新商場、住宅與國際觀光旅館」，顯見前市府也認為州廳本來就不適合繼續作為辦公場所；所幸該計畫停止，文化資產得以沒被改為商場、飯店或住宅，否則州廳將難以平安度過整建工程期。
市府表示，林市長上任後，經審慎評估研究，並獲文化部核定，將州廳及周邊附屬建物及街廓打造為近現代美術館及大型展演空間，不僅保有珍貴歷史建築，也增加藝文空間，增添舊城區魅力。
針對國民黨市議員稱「林佳龍偷偷藏起來的寶藏，就是交通局搬遷至七期的租金」。市府表示，環保、都發、交通三機關因配合文化部再造歷史現場計畫搬遷。針對搬遷、租賃、管理及共1384名同仁辦公設備之費用，市府提列追加預算7,908萬元，省下裝潢支出並考量市場行情，估列合理價格。
市府強調，目前台灣大道市政大樓及議會的選址，均於前市府執政時期設計興建，但空間無法容納全府機關；為彌補缺失並配合州廳改造計畫，市府已推動第二市政大樓興建計畫，三機關短租5年後。未來將遷回市府廳舍，也無須再編列租金預算；考量民眾洽公便利性與交通便捷性，現租賃地點以臨近市府及市議會為主，均為公用。
(中時)
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