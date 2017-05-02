藝人林依晨前男友遭爆性侵少女 判刑2年8月

藝人林依晨2010年被爆出與大她14歲男子鄭家堯交往，47歲鄭姓男子，遭腳踏車車友指控性侵他未滿14歲的女兒，地點在轎車、宜蘭溫泉酒店等處，今年8月底遭檢察官依妨害性自主起訴，但鄭多次開庭都否認犯行，並指出，性器官部位有明顯的深色突起物，若有發生性關係，少女不可能沒看到，但對方竟然在偵訊時並不知道，並指對方為了債務栽贓，但法官並沒有採信，今上午士林地方法院宣判，判處鄭男2年8月有期徒刑，可上訴。

鄭男表示，對方看他家境不錯，多次向他借錢，當他要催討金錢，對方立刻拿出女兒當作擋箭牌，2014年8月10日單獨載剛滿14歲的女兒到宜蘭礁溪，兩人在溫泉酒店內發生性關係，但鄭辯稱，是少女家人臨時取消行程，才會由他和少女同住一間房，但並沒有發生性關係。

判決指出，鄭多次猥褻、並與14歲以上未滿16歲女子發發性交，判決鄭應執行刑2年8月。

(中時)