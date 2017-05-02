瓊瑤自揭搶人丈夫 平鑫濤兒質疑：發文目的為了出書

平鑫濤兒子平雲，為父親插管問題槓上瓊瑤。(中時資料照片)

知名言情小說作家瓊瑤，寫過許多膾炙人口的愛情小說，改編成電視劇更蔚為時代經典，而她與丈夫平鑫濤的故事也轟轟烈烈，這幾年來老伴深受失智症與中風所苦，她連日po文，指出自己為了不要讓丈夫插管，和3名繼子女起衝突甚至幾乎鬧翻，同時也意外曝光了當年平鑫濤追求她的往事，今平鑫濤兒子、皇冠出版社社長平雲打破向來的低調，除發聲明澄清父親的身體狀態外，更抨擊瓊瑤「搶人丈夫」一事，為親生母親抱不平。

平雲針對瓊瑤與父親之間婚外情一事，在公開信中發表想法。(翻攝自平雲臉書)

瓊瑤在《背叛--別了！我生命中最摯愛的人》一文中，提及自己在丈夫插管問題上和繼子女意見相左，已能預見自己會被外界如何八卦：「你們知道那個瓊瑤嗎？當初搶人家丈夫，過了幾十年好日子，等到平鑫濤老了、失智了，她就不想照顧而要他去死！」，直呼「人言可畏」，也露透當初平鑫濤瘋狂追求她，曾說過在與前妻所生養的3個孩子長大成人之前，他不會離婚，要瓊瑤等他，雖遭女方拒絕，最終平鑫濤仍等到平雲15歲時才離婚，又花3年時間才將瓊瑤娶回家，透露了這10多年來兩人之間糾纏至深的愛情點滴。

然今平鑫濤兒子平雲在臉書寫下公開信反擊，先是表示父親向來極重視隱私，「很遺憾他的病情卻變成公開討論的八卦話題」，身為子女也對此感到相當不堪，信件中，他也對瓊瑤說：「您和父親感情的事，外人無從置喙，但身為子女，我們從來不曾忘記當年發生過的種種事情，以及自己母親所受到的委屈與痛苦」，更進一步喊話：「如果一段愛情是建立在傷害另一個人、建立在另一個女人的犧牲上，那麼這樣的愛情無論如何並不偉大，也不值得拿來歌頌炫耀」。

話說至此，平雲已算是完全槓上瓊瑤，沒想到又針對瓊瑤的連串發文，反嗆道：「我們一直難以理解您這一連串發文的目的，除了為了出書，所求為何？原本可以引起社會大眾對於長照議題的正面討論，可惜最後卻流於個人情緒的負面發洩」，最後表示平鑫濤50年來對瓊瑤的照顧總盡心盡力、無微不至，「我們很感謝這一年多年來您反過來對父親的照顧」，但也強調有祕書、看護、外傭以及子孫在，瓊瑤非孤立無援，而平家子女之後也樂意接下照顧父親的工作，平雲因此衷心希望這件「家務事」的紛紛擾擾，能夠到此為止。

(中時電子報)