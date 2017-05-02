5月2日中視午間新聞速速報
才女作家逝 高市議員:今公布狼師姓名
才女作家日前輕生，父母聲明，透露愛女遭補習班名師誘姦，震驚各界！對此高雄市議員蕭永達突然在臉書po文說，將在今天公布狼師姓名，為遏止歪風，願承擔所有法律責任，引起熱議。
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覬覦路跑商機 業者攬肯亞好手參賽A獎金
台灣路跑夯，不肖業者竟仲介肯亞好手參賽A獎金！台南地檢署接獲檢舉，有知名長跑俱樂部偽造美津濃賽事邀請函引介肯亞選手來台，參加國內路跑賽拿獎金從中牟利
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兩巨頭相見? 川普:若情勢適當願見金正恩
美國總統川普接受彭博新聞訪問表示，在適當的情況下,他願意和北韓領袖金正恩直接對談，並說「很榮幸這麼做」。!不過對此白宮表示，目前還不具備會面的條件
還有哪些新聞你不可不知？ 請鎖定今天中午12點主播方彥迪播報的中視午間新聞！
(中時電子報)
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