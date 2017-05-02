苗縣最新施政滿意度66.3％ 87.3％肯定觀光發展方向
苗栗縣長徐耀昌2014年底上任，即面臨縣府財政危機，然他致力招商引資削減赤字，並推動國際雙慢城，縣府在一份最新施政民意調查顯示，有87.3％的縣民認同推動觀光政策，有76％對於居住在苗栗感到幸福。他2日在縣政會議中，期許團隊不能自滿，要更加再接再厲。
此次電話調查係委託世新大學民意調查研究中心執行，調查時間為自3月30日起至4月7日止，共完成1100個有效樣本，抽樣誤差在正負2.95個百分點以內。
調查統計結果，66.3％縣民對徐耀昌及縣府團隊在2016年度的整體施政表現感到滿意，較去年11月調查結果增長9.3％，有60.6％認為縣府施政有進步，也較上次調查增長7.3％，另有64.9％縣民對未來施政表現有信心。
在行銷觀光方面，縣府以三義、南庄國際雙慢城為核心向外延伸，形塑優質生活廊道，以產業鏈帶動周邊鄉鎮發展，提升觀光產值，政策方針獲70.5％滿意評價，進步7.5％。在推動性別平等方面，亦獲行政院評為績優的「金馨獎」，更是非六都外的第一名。
徐耀昌表示，未來將持續以穩健務實步伐，滿足鄉親需求打造有感施政，以國際雙慢城當火車頭，三義舊山線鐵道自行車（Railbike）當引擎，結合浪漫台3線客庄特色，吸引國際觀光客到苗栗體驗慢遊、慢食、慢活樂趣，營造宜居宜遊的幸福城市，翻轉劣勢、完成蛻變。
(中時)
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