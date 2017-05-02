松菸護樹團體抗議移樹 柯Ｐ：照程序走

遠雄提出大巨蛋樹木移植計畫，北市府已核准備查，預計於5月、7月進行大巨蛋周邊行道樹的斷根作業。今天上午護樹團體於北市府前抗議，痛批柯文哲當上市長後，與遠雄聯合搞老樹；另外，護樹團體取得會議記錄發現，今年1月北市府舉行內部會議，主持人竟然是市長室專員，且未通知護樹團體參與，痛批「黑箱作業」。

護樹團體也表示，已完成大巨蛋i-Voting去留公投提案，昨上午也收到系統通知進入檢核階段。柯文哲今早出席「玉山金控響應台北巿禁用一次性及美耐皿餐具」活動，會後受訪被問及，如果投票後結果是要拆大巨蛋，會遵守嗎?柯坦言，還是要法律走，畢竟投票太龐大了，「如果好處理早就處理掉了」

對護樹團體提案讓全民i-Voting大巨蛋去留，怎麼看？柯文哲表示，「照程序走」。柯說，有時候有各種聲音，i-Voting也是個方法。但要充分討論後才投票，過去投票最大的問題就是大家都不知道細節，那投票是憑感覺的，希望資訊充分揭露、充分討論再投票，照程序就可以。

媒體追問，挼果投票結果要廢掉會遵照嗎？柯文哲回答，還是要在法律的程序上處理，「坦白講，投這個實在是太龐大了，是個很困難的案子，好處理的話早就處理掉了。」

至於今早護樹團體踢爆，都沒有人來溝通協調說要砍樹？柯文哲說台北市不會隨便砍樹，現在北市府移樹都有SOP，要斷根，凡事都要照規矩辦事。

(中時)