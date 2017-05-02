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有影》156km火球砸人 差點大亂鬥

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／綜合報導
衝進場內
納波里(中)遭到觸身球，隊友衝進場內和太空人發生衝突。(美聯社)
起口角
納波里(左)被砸後，先拿球棒走向投手，再和捕手麥坎起口角。(美聯社)

遊騎兵今到太空人主場作客，前兩局遊騎兵先發投手凱許納(Andrew Cashner)就投出兩次觸身球，比賽氣氛十分詭異。果然到了6局上，太空人投手麥卡勒斯(Lance McCullers)面對今開轟的強棒納波里(Mike Napoli)，第1球97哩(約156公里)的速球直接K在納波里腰和臀部附近的位置。

影片》156火球砸人 差點大亂鬥

納波里被砸後，拿著球棒走向投手丘叫囂，麥卡勒斯也不甘示弱，直接走向納波里，兩隊人馬隨即湧向投手丘，連在外野牛棚區的投手都迅速衝進場中，雙方不斷推擠，最後還好沒發生肢體衝突。遊騎兵原以2比1領先，但衝突過後，太空人7局下攻下5分，終場太空人6比2逆轉獲勝。

(中時電子報)

麥卡勒斯
太空人投手麥卡勒斯，6局上投出156公里的觸身球。(美聯社)
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關鍵字：遊騎兵
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