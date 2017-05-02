生日前夕攻蛋超風光 張震嶽竟PO照「我宿醉長這樣子」
張震嶽與熱狗、MJ116頑童組成嘻哈團體「兄弟本色」，上週一連兩天嗨翻台北小巨蛋，不過結束後也宣告解散，讓許多粉絲大感不捨，對此張震嶽表示這是今年最棒的生日禮物，不過隨後則補上一張宿醉照，直呼這才是日常的我，率直作風被粉絲讚爆。
張震嶽臉書表示，今年已經邁入43歲，人生也算是走了一半，不過生日前夕能在台北小巨蛋開唱，對他而言就是最好的生日禮物，至於出道這麼久還能在舞台上唱自己寫的歌，也讓他懂得包容與分享，也時時刻刻提時自己，不要辜負糟蹋上帝賜予的天賦，不過好奇心依舊的他，對於新鮮好玩的事物仍躍躍欲試，心態始終停留在「這個下午很無聊」的年少時代，也讓他直呼生活態度就是「可以慢但不能停，可以玩但不能荒廢」。
雖然在臉書PO上開唱時的帥氣照，但也不忘公布私下生活照，只見他隨興地躺在機場椅子上，並寫道「舞台上好像很厲害，昨天宿醉在機場這副德性，其實很日常...」，率真不甩偶像包袱的作風，也被網友讚爆。
(中時電子報)
關鍵字：張震嶽
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