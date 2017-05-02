訪日外國觀光客 最不滿意3件事

對台灣人而言，鄰境的日本是國外出遊好選擇！（圖為東京鐵塔，達志影像／shutterstock提供）

日本Wi-Fi服務點少，是前三大最讓外國觀光客關注話題。（圖為遊客在日本淺草雷門前玩「Pokemon」，美聯社）

台灣旅客熱愛赴日旅遊，日本近年外國觀光客飆漲，去(2016)年超過2,400萬人次外籍旅客訪日。日本觀光廳近日根據中國、台灣、香港、韓國、美國等遊客意見，統計出3大訪日觀光客最感到不方便的旅遊問題。

日本觀光廳調查去年7、8月與今年1、2月旅遊旺季期間，最受到外國旅客關注的是日本公共交通，雖然日本地鐵設施完善，但對於首次到日本的遊客來說，最常因為地鐵站名類似而搞錯車站，或者搭乘計程車費用昂貴、語言不通，有多達7.6萬次社群討論數。

其次是通信環境不友善，外國遊客在日本可使用的免費公共網路少，或自費漫遊費用高，一天上網費用要價1,000日圓，部分傳統酒店也沒有Wi-Fi服務。

此外，日本景點多國語言標示與語言溝通不易，地鐵站名與街道標示讓外國客最困擾，就算提供地址也不容易找到目的地，有5.5萬次社群討論數。看完以上訪日外國觀光客最常遇見的問題後，提醒民眾赴日遊玩前，要先做好功課～

(中時電子報)