國泰證憑證報稅 享好康

一年一度報稅季節來到，根據國稅局公布的資料，今年網路報稅延續去年多元模式，包括自然人憑證、身分證字號加戶號、健保卡及金融憑證皆可作為個人申報綜所稅的依據。國泰證券為投資人製造小確幸，凡持有國泰證券有效電子憑證的客戶，只須下載國稅局最新報稅軟體，免出門、免使用讀卡機，即可查詢所得與扣除額資料並完成申報，還有機會抽中鐵板料理餐券，在美好夏日與家人朋友共度美食饗宴。

為鼓勵納稅人使用金融憑證報稅，國泰證券特別推出「免出門、免插卡，憑證報稅真輕鬆」活動，即日起至今年6月1日止，凡持有國泰證券有效電子憑證客戶，利用國泰證電子憑證完成105年度個人綜所稅申報，並於活動官網在規定時間內成功登錄個人資料，就可以參加王品集團「hot 7新鐵板料理套餐即享券」抽獎，一共30位中獎名額，得獎名單預計於6月23日於活動網站公告，並以簡訊發送兌換序號予得獎者。

國泰證券數位證券處副總黃大薇表示，金融憑證同時具有電子下單必備憑證以及客戶身分認證兩種功能，是投資人網路交易及查詢的重要憑據。為協助投資人輕鬆完成金融憑證申請、展期或註銷等流程，國泰證券推出「憑證直通車」服務，客戶免臨櫃即能透過線上服務解決金融憑證的相關問題，服務快速，只需十秒鐘就能輕鬆完成。國泰證券體貼行動族群的需求，該憑證也提供智慧型手機或平板電腦下載服務，客戶可省去從個人電腦上傳後又下載的繁複步驟，建議有金融憑證需求的投資人不妨多加利用。

黃大薇指出，透過證券金融憑證報稅最大的好處就是無須臨櫃、不需要晶片卡和讀卡機，今年國稅局所辦理的105年度個人綜所稅申報截至6月1日止，國泰證券也提醒民眾可多利用金融憑證完成網路申報作業，不僅節省至稅捐機關排隊等待的時間，還有機會讓券商請客品嚐鐵板燒料理。全台國泰證券分公司、國泰世華銀行（不含簡易型分行）皆可辦理國泰證券開戶，開戶完成即可申請金融憑證，申請成功當天就可使用。

(工商)