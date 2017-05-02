莎娃重返WTA排名 262名法網成未知
暌違15個月重返網球賽場，俄羅斯前球后莎拉波娃(Maria Sharapova)德國斯圖加特網賽獲外卡一路闖進4強，重返WTA排名300名內，目前暫居262名，不過法網出賽成未知數。
5度大賽冠軍「莎娃」上週禁藥期滿，斯圖加特網賽拚戰15個月以來首站，原本若能挺進決賽，她就能重返200名內，且有機會獲得法網會外賽資格，不過最終4強不敵法國女將茉蘭登諾維琪。
雖然4強成績讓「莎娃」繼2016年10月17日(91名)後，WTA排名回到262名，這是她8年來首度掉出世界百大，不過未在200名內莎娃法網出賽有難度，除非大會決定將頒發她外卡。
儘管網壇不少球星反彈，馬德里網賽與羅馬公開賽仍確定會頒給「莎娃」外卡，至於法網外界則以更高標準看待，是否參賽最晚會在5月16日臉書直播抽籤得知結果。
(中時電子報)
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