親民黨：農業是國本 政府勿捨本逐末

親民黨2日舉行「8800億的1／20便可拯救全國農路」記者會，呼籲政府給農民一條生路。（劉宗龍攝）

親民黨立法院黨團呼籲政府不要捨本逐末，農業才是國本。（劉宗龍攝）

親民黨立法院黨團2日舉行「8800億的1/20便可拯救全國農路」記者會，總召李鴻鈞、立委周陳秀霞及陳怡潔等表示，政府花大錢去建設輕軌，但全國農路的修繕卻是遙遙無期，呼籲政府不要捨本逐末，農業才是國本，希望政府給農民一條生路。

(中時)