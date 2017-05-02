前瞻計畫惹議 徐國勇：非倉促提出

政院發言人徐國勇今上廣播說明前瞻建設。（蔻蔻早餐製作單位提供）

行政院提出8年8824億元的「前瞻基礎建設計畫」，遭疑錢坑、分配不公，行政院發言人徐國勇今（2）日上午親上火線，接受《蔻蔻早餐》專訪，主持人逼問前瞻計畫是否有地下長官彭淮南、何美玥及林信義主導，行政院長林全只是傀儡？對此，徐澄清並非如此，是由林揆主導，且強調前瞻並非倉促提出。

外界頻頻砲轟前瞻基礎建設計畫，徐國勇今表示，前瞻計畫編列於特別預算，維持財政紀律，同時提高國民生產毛額（GDP），8年創造4萬至5萬個就業機會。前瞻計畫主要分為5大項，有綠能、數位、水資源、軌道、城鄉建設，除了硬體外，也注重軟體發展，最重要的就是法律鬆綁。

他說，前瞻計畫在新政府上台後就已在規劃醞釀，並非突然提出來，且討論時也參考各方建議，還曾向央行總裁彭淮南徵詢過，最後確實由行政院長林全拍板。

但主持人批評，相關部會對政策論述不周，8年後的台灣長什麼樣子都不知道，徐坦言論述確實可再加強，製圖或模型的建議會帶回行政院參考。

外傳指前瞻計畫從頭到尾都是彭淮南、何美玥及林信義主導，林全被動說明政策，才會闡述不清。徐國勇並未正面回應，僅說：「大家都會提出意見。」他擔任立委時，就聽聞政府規劃前瞻計畫，擴大經濟規模，顯然相關建設計畫並非一日政策，且晚做不如早做。

至於國民黨執政縣市及藍營選區立委紛紛表態前瞻計畫分配不公，徐國勇以新竹縣長邱鏡淳施政報告納入前瞻計畫為例，顯見人人都想爭取相關建設，「這是一個好計畫。」前瞻計畫是列入特別預算，各縣市還可以爭取年度預算，進而增加建設。

外界仍擔憂城鄉建設建造多處蚊子館，前瞻計畫恐浪費公帑，徐對此表示，行政院就是要把蚊子館變成不是蚊子館，有賴地方配合。比如興達港，行政院規劃遠洋泊區為海洋科技園區，近海泊區轉型為觀光休閒碼頭，日後興達港會變成綠能風機組裝碼頭，就是將蚊子館再利用的例子。

徐認為，軌道建設開始運作後，也不可能是蚊子館；水資源建設整治河川、水庫，讓台灣不淹水不缺水，「這怎麼可能是蚊子館」；至於城鄉建設中改善停車問題，興建停車場，也需要地方政府有配合款，要配合公共運輸評比，不是那麼簡單就可以蓋。

(工商)