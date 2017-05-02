認愛2個月就閃婚 趙胤熙帶球嫁李東健
36歲韓星李東健2月底才認愛同戲女星趙胤熙(又譯趙允熙)，想不到才過2個月，今(2日)他就宣布好消息，已和女方登記結婚，且透露她懷孕了，準備迎接新生命的到來。
李東健今發聲明表示，和趙胤熙在彼此的信任及愛下，已經登記成為法定夫妻，並在準備婚禮時，發現擁有了新的生命，他們很開心及感激，現正在等待孩子的到來，他們也預計將在李東健的新劇《七月的王妃》拍攝完畢後，舉行婚禮。
網友聞訊都相當震驚，認為這速度太快了，「根本是奉子成婚」。李東健和趙胤熙因合作《月桂樹西裝店的紳士們》相戀，日前才被直擊在夏威夷約會，現就宣布好消息，讓外界又驚又喜。
(中時電子報)
關鍵字：趙胤熙、李東健、月桂樹西裝店的紳士們
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