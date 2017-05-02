談年金改革 李來希：軍公教被砍最多！
年金改革爭議不斷，明（3日）立法院將再度審查年改草案。全國公務人員協會理事長李來希呼籲，軍公教勞的計算基礎應一致才公平；由於軍公教人數少，最後一定還是軍公教被砍最多。
李來希今（2日）在「軍公教網路之聲直播電台」發聲，他說，現在所有勞團都反對勞保年金的計算基礎礎調升到15年，那為何軍公教的退撫制度的計算基礎也要調到15年呢？
李來希表示，由於現行公務員是以最後1個月為標準，若拉到15年的傷害大於勞工。
他強調，軍公教勞的計算基礎應該要一致才合理，若政府讓勞工砍得少、軍公教砍得多，就會留下動盪根源，其後果非常嚴重。
(中時電子報)
關鍵字：李來希、軍公教網路之聲直播電台
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