陸超模劉雯薄紗深V秀W形美胸 尬楊冪亮片裝

大陸超模劉雯出席Met Gala，大開中門秀W形美胸。（圖／達志影像）

一年一度的大都會藝術博物館慈善晚宴（Met Gala），1日晚間在紐約大都會博物館舉行，這場堪稱是「時尚界奧斯卡」的盛會，集結許多演藝圈與時尚界名人，紅毯上女星無不爭奇鬥艷，今年大陸超夯女星楊冪以一身亮片裝現身，而大陸超模劉雯則是大開中門秀出W形美胸。

Met Gala紅毯上眾星雲集，受邀出席的大陸女星楊冪身穿剪影黑色禮服搭珍珠出席，黑、膚色亮片裝，展現優雅、大氣，另外，大陸超模劉雯則是是展現薄紗深V誘惑，大開中門、秀W形美胸，搭配牛仔長裙，打扮俐落，舉手投足展現自信，劉雯還俏皮對鏡頭比耶，親和力十足。

(中時電子報)