星光版媽祖HOT陣頭 7日台中精彩登場
「媽祖HOT陣頭」今年首次以「星光版」匯演，邀請台中特色民俗藝陣團隊，7日在港區藝術中心登場，包括九天民俗技藝團、大甲53庄忠義堂等閃亮擺陣，在耀眼燈光及音效的加持中，觀眾將在夜空繁星的伴隨下大飽眼福。
主任郭恬氳表示，陣頭可謂人類創造藝術，用以榮耀神靈的方式傳承文化，台中媽祖國際觀光文化節-迎媽祖HOT陣頭，今年首次在夜間以「星光版」閃亮匯演，呈現類劇場精緻演出效果，讓民俗融入創意元素，傳承陣頭文化藝術。
「星光版．迎媽祖HOT陣頭」，7日晚間將於港區藝術中心開演，有戰鼓、電音三太子、台灣夜光獅及LED獅三英戰呂布、繽紛閃閃夜光龍、醒獅挑戰夜空跳椿、經典官將首、八家將、國寶級車鼓牛犁陣及台中外埔特有五虎將陣等各式陣頭，在搭配燈光特效下，精彩表演將震撼觀眾的視覺感官。
台中特色民俗藝陣團隊包括，九天民俗技藝團、大甲53庄忠義堂民俗技藝團與忠孝堂綜藝團、台中法天壇民俗將坊、拳兒兩廣醒獅團、威勁龍獅舞術戰鼓團、台中大肚山同仁堂國術獅藝館、新藝芳歌劇團、旭陽民俗車鼓劇團等。民眾於活動現場FB粉絲專頁按「讚」，即可獲限量HOT陣頭頭巾。
(中時)
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