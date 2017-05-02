星光版媽祖HOT陣頭 7日台中精彩登場

在港區藝術中心主任郭恬氳（前排右二）等人敲鑼下，民眾拭目以待「媽祖HOT陣頭」精彩表演。（陳淑娥攝）

在港區藝術中心主任郭恬氳（後排右二）等人敲鑼下，民眾拭目以待「媽祖HOT陣頭」精彩表演。（陳淑娥攝）

「媽祖HOT陣頭」活動邀請台中特色民俗藝陣團隊，包括九天民俗技藝團等精彩演出。（陳淑娥攝）

民眾於活動現場FB粉絲專頁按「讚」，即可獲限量HOT陣頭頭巾。（陳淑娥攝）

「媽祖HOT陣頭」今年首次以「星光版」匯演，邀請台中特色民俗藝陣團隊，7日在港區藝術中心登場，包括九天民俗技藝團、大甲53庄忠義堂等閃亮擺陣，在耀眼燈光及音效的加持中，觀眾將在夜空繁星的伴隨下大飽眼福。

主任郭恬氳表示，陣頭可謂人類創造藝術，用以榮耀神靈的方式傳承文化，台中媽祖國際觀光文化節-迎媽祖HOT陣頭，今年首次在夜間以「星光版」閃亮匯演，呈現類劇場精緻演出效果，讓民俗融入創意元素，傳承陣頭文化藝術。

「星光版．迎媽祖HOT陣頭」，7日晚間將於港區藝術中心開演，有戰鼓、電音三太子、台灣夜光獅及LED獅三英戰呂布、繽紛閃閃夜光龍、醒獅挑戰夜空跳椿、經典官將首、八家將、國寶級車鼓牛犁陣及台中外埔特有五虎將陣等各式陣頭，在搭配燈光特效下，精彩表演將震撼觀眾的視覺感官。

台中特色民俗藝陣團隊包括，九天民俗技藝團、大甲53庄忠義堂民俗技藝團與忠孝堂綜藝團、台中法天壇民俗將坊、拳兒兩廣醒獅團、威勁龍獅舞術戰鼓團、台中大肚山同仁堂國術獅藝館、新藝芳歌劇團、旭陽民俗車鼓劇團等。民眾於活動現場FB粉絲專頁按「讚」，即可獲限量HOT陣頭頭巾。

(中時)