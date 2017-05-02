NBA》三分彈如雨下 火箭轟垮馬刺搶頭彩

哈登(左)率領火箭遠征聖安東尼，全隊飆進22顆三分球創隊史紀錄，大勝馬刺27分。(美聯社資料照)

火箭2日遠征聖安東尼，全場三分球50投22中，寫下隊史季後賽單場投進最多三分球紀錄，126比99轟垮馬刺，7戰4勝制搶下好彩頭。

火箭在開賽後就打出28比13攻勢，打得主場作戰的黑衫軍潰不成軍，尤其是第二節的35比16攻勢更成為壓垮馬刺最後一道防線的稻草，光是上半場就飆進12顆三分球，取得30分絕對領先優勢，比賽勝負也因而提前底定。

雙方主力球員在第四節全部坐在場下休息，火箭6人得分上雙，阿里查23分最高，哈登20分、14助攻，中鋒卡培拉20分、13籃板，雷恩安德生14分、6籃板，替補的路威廉斯與艾瑞克古登分別貢獻13分、11分。

被打得措手不及的馬刺，場上球員魂不守舍，明星大前鋒艾卓吉7投2中僅4分、6籃板，唯一表現正常的是里歐納德21分、11籃板、6助攻，帕克11分。

(中時電子報)