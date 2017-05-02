長者小便血尿無痛感？ 小心是泌尿上皮癌

泌尿上皮癌，指尿路上皮的惡性腫瘤，其成因有抽菸、來路不明藥物、成草藥及長期接觸染料等眾多原因，初期症狀為無痛性血尿。(圖/達志影像/Shutterstock)

如果上廁所出現無痛性血尿，要當心是否罹患泌尿上皮癌！

泌尿上皮癌，指尿路上皮，包含膀胱癌、尿道癌、輸尿管癌與腎盂癌等等的惡性腫瘤，其成因有抽菸、來路不明藥物、成草藥及長期接觸染料等眾多原因，初期症狀為無痛性血尿。

依據中央通訊社，亞洲大學附屬醫院泌尿科蕭子玄醫師表示，年齡是診斷是否為泌尿上皮癌的鑑別因素，年輕人血尿大多為結石或感染所造成，若年長者出現血尿，診斷為惡性腫瘤的機率就大增。

日前，蕭子玄醫師收治一名70歲婦人，長期吸菸及吃來路不明成藥，導致半年多來小便顏色猶如西瓜汁，小孩知道後才送醫診斷發現是泌尿上皮癌，經膀胱內視鏡檢查後，婦人膀胱有2公分大的腫瘤，刮除後，腫瘤並無擴散，而婦人也逐漸恢復健康。

蕭子玄醫師提醒，有研究發現，吸菸會增加泌尿上皮癌風險，而服用來路不明成草藥，恐會產生腎臟毒素，需洗腎外，也是增加罹患泌尿上皮癌的風險之一。因此，只要出現無痛性血尿就請盡速就醫診治。

(中時電子報)