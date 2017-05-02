不想坐牢與警駁火 劉邦誠獲准收押禁見

自稱天道盟太陽會總顧問、綽號「老三」的劉邦誠，因不想遭警逮捕坐牢而在中和與警駁火火50多槍，最後棄械投降。新北地檢署以他所販為重罪且有逃亡、串證之虞聲請羈押，今(2日)凌晨遭法院裁定收押禁見。

檢方表示，劉邦誠因涉毒品案遭判重刑，且疑涉組織犯罪、販毒等情，昨日晚間經檢方複訊後，依所犯為本刑5年以上重罪，且有勾串共犯、湮滅證據之虞，非予羈押顯難追訴，訊後向法院聲請羈押劉邦誠及陳姓、邱姓小弟。

新北地院評議後裁定劉邦誠及陳姓小弟羈押禁見，邱姓小弟10萬元交保。

(中時)