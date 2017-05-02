蘋果1500億新飛船總部空拍出爐 員工已陸續進駐
美國知名科技公司蘋果的創辦人賈伯斯(The Steve Jobs Theater)，死前尚的願望就是完成暱稱為「飛船」(the spaceship)的新總部，而這個位於加州庫帕提諾(Cupertino)耗資50億美金(約新台幣1500億元)的新總部，目前已經進入最後的施工階段，員工也如原訂計畫於4月開始陸續進駐辦公，不過因為還有後續工程將延至今年夏天才能全數完成，而最新的空拍畫面也出爐了，儘管許多地方仍在施工，不過已經完成的建築充滿特色，也讓人期待這座正式被命名為「蘋果公園」(Apple Park)的新總部的落成。
英國媒體Maverick Media日前拍攝了最新的空拍影片，可以看到除了被環形建築物環繞的空地還在種植樹木，以及總部內的「史蒂夫‧賈伯斯劇場」(The Steve Jobs Theater)仍在如火如荼地進行外，其他建築大致都以已經完工，外型充滿設計感。
蘋果新總部原本被命名為「Apple Campus 2」，在今年2月蘋果正式對為公布其名為「Apple Park」，建築與英國福斯特建築事務所（Foster + Partners）合作設計，採用環保理念的設計，一共占地70公頃，外觀如飛船的環形主建築物有將近8萬坪，中間除了草地之外，還將種下9000棵樹木來代替瀝青和混凝土，並且以100%的可再生能源提供大樓的動力，建築物上方鋪滿太陽能板可發電17兆瓦，落成後也將成為全世界最大的現場太陽能發電設施之一。
(中時電子報)
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