郭書瑤《通靈》收視狂飆 感動百萬觀眾
《通靈少女》收視發威！上週(30)日公視播出大結局，瞬間收視最高達4.61，同時最高有128.7萬人一起收看，刷新公視歷年戲劇節目收視紀錄之外，第六集完結篇也登上當天全國收視第一名！最高收視落在完結篇阿樂魂靈出現看話劇社的表演，以及吻別小真的時刻，感動百萬名觀眾！
郭書瑤1日半夜在臉書寫下心情：「自己看自己演的戲還能哭成這樣，我也真的是醉了⋯好想念大家喔～～～生離死別，是人生最難的課題，但這是我們都要面對的⋯我們無法得知上天的安排，但我們能做的，就是珍惜懺悔感恩！謝謝我最愛最愛的演員們～謝謝你們給我真心，戲裡戲外都陪著我！最後想說～沒人會比我更想揍導演，他真的很難征服，但我依然愛他，因為他才有通靈少女，我才能遇見這麼美好的團隊，在表演上有不同的體悟，還有更深刻體會人情世故！」
(中時)
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