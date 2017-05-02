逢甲商圈停車場逞凶惡煞 警1天逮人查獲槍彈
逛街人潮眾多的西屯區逢甲商圈，4月30日晚上10時30分卻驚傳槍響，位在福星北一街的一處停車場，遭4名惡煞分持鎮暴槍、棍棒強闖開槍襲擊，造成該停車場4名員工多處輕傷，警察局第6分局獲報立即組成專案小組調查，迅速鎖定嫌犯，昨晚10時逮捕紀姓主嫌等3人到案，警詢後全案依槍砲彈藥刀械管制條例、傷害、毀損等罪嫌移送台中地檢署偵辦。
警方調查指出，紀姓主嫌數月前開車經過福星北一街時，遭該處停車場員工強行攔路攬客，雙方發生口角，因而心生不滿，29歲紀姓主嫌遂於4月30日晚上號召洪姓友人等5人，分別持用鎮暴槍、空氣短槍、甩棍、球棒等攻擊員工洩恨。
由於案發適逢周日晚上，連休假期逢甲商圈人潮洶湧，竟然發生有歹徒持空氣短槍射擊案件，警方組專案小組調查，隔日5月1日晚上10時許，在南區美村路將紀姓主嫌逮捕到案，查扣作案鎮暴槍、空氣短槍各1支、鎮暴彈、鋼彈、氣瓶等證物。
警方在1天之內快速破案，扣案槍枝經初步鑑定認具殺傷力，並陸續通知洪姓（27歲）、蕭姓（26歲）等2名共犯到案，查扣甩棍、球棒等作案工具，全案依槍砲彈藥刀械管制條例、傷害、毀損等罪嫌移送台中地檢署偵辦。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。