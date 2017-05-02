逢甲商圈停車場逞凶惡煞 警1天逮人查獲槍彈

行凶歹徒開黑色自小客車犯案，遭警方查獲。（盧金足翻攝）

警方扣案歹徒使用的槍枝經初步鑑定認具殺傷力。（盧金足翻攝）

歹徒持球棒等攻擊停車場員工洩恨。（盧金足翻攝）

位在西屯區福星北一街的一處停車場，4月30日晚上10時30分遭惡煞分持鎮暴槍、棍棒強闖開槍襲擊。（盧金足翻攝）

逛街人潮眾多的西屯區逢甲商圈，4月30日晚上10時30分卻驚傳槍響，位在福星北一街的一處停車場，遭4名惡煞分持鎮暴槍、棍棒強闖開槍襲擊，造成該停車場4名員工多處輕傷，警察局第6分局獲報立即組成專案小組調查，迅速鎖定嫌犯，昨晚10時逮捕紀姓主嫌等3人到案，警詢後全案依槍砲彈藥刀械管制條例、傷害、毀損等罪嫌移送台中地檢署偵辦。

警方調查指出，紀姓主嫌數月前開車經過福星北一街時，遭該處停車場員工強行攔路攬客，雙方發生口角，因而心生不滿，29歲紀姓主嫌遂於4月30日晚上號召洪姓友人等5人，分別持用鎮暴槍、空氣短槍、甩棍、球棒等攻擊員工洩恨。

由於案發適逢周日晚上，連休假期逢甲商圈人潮洶湧，竟然發生有歹徒持空氣短槍射擊案件，警方組專案小組調查，隔日5月1日晚上10時許，在南區美村路將紀姓主嫌逮捕到案，查扣作案鎮暴槍、空氣短槍各1支、鎮暴彈、鋼彈、氣瓶等證物。

警方在1天之內快速破案，扣案槍枝經初步鑑定認具殺傷力，並陸續通知洪姓（27歲）、蕭姓（26歲）等2名共犯到案，查扣甩棍、球棒等作案工具，全案依槍砲彈藥刀械管制條例、傷害、毀損等罪嫌移送台中地檢署偵辦。

(中時)