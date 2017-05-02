顧全父親體面一再隱忍 平鑫濤女兒替侯文詠、醫護抱不平
知名作家瓊瑤的丈夫、皇冠文化出版集團創辦人平鑫濤，近年失智症、中風纏身，身心受到折磨，妻子瓊瑤近日發表一連串文章，抒發對丈夫的不忍，也透露為了平鑫濤要不要插鼻胃管一事，跟3名繼子女多次發生爭執，也提及醫生兼作家侯文詠替平鑫濤插管背書一事，略帶責怪之意。
而向來低調的平家3姊弟，難得由平雲做代表，發表聯合公開信，之後平鑫濤女兒、舞蹈空間藝術總監平珩，也轉發了弟弟的公開信，並透露許多同學、朋友關心父親的病情，但她仍心懷平靜，透露爸爸插鼻胃管但沒氣切，「他睡得時間不少，但醒得時候也滿多的」，甚至她習慣跟爸爸分享生活大小事，心煩時平鑫濤還會皺眉，拍肩也會即時回頭看人，狀況還好。
平珩也同樣表示，父親平鑫濤極重視隱私，如今病情成為公開討論的話題，「對身為子女的我們來說，這是何其不堪的事」，她也表示，多年來基於對父親的尊重，他們兄弟姊妹對於「瓊瑤阿姨」一直是以禮相待，即便瓊瑤的一連串發文又許多偏離事實之處，但他們仍一再隱忍，然如今事情已經發展到做子女的，不得不站出來澄清的時候，加上還牽連到侯文詠以及眾多照顧平鑫濤的醫護人員，「我們深深地感到過意不去」，因此才選擇發表公開聲明。
(中時電子報)
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