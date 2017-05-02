不滿屢被狗仔醜化 伊能靜：造的孽也夠多了吧

伊能靜不滿被狗仔醜化，臉書發文反擊。(圖/伊能靜臉書)

伊能靜去年6月產下女兒「小米粒」後，一家人即登上大陸實境秀節目，雖然私下邋遢模樣呈現鏡頭前，卻不受影響反而樂在其中，不過她稍早PO出昔日出院照片，卻被媒體黑化指稱她「憔悴逛街」，讓她氣到痛批「業力也造夠了吧」。

伊能靜臉書全文。(圖/伊能靜臉書)

伊能靜還原當時情況，她表示當時剛從醫院開刀出來，不僅麻醉還未退，甚至昏倒在家門口，但「狗仔」卻挑在她為了拚懷孕最無助的時刻，無數次刊登此照說是「憔悴逛街」，無疑是扭曲真相刻意醜化，對此她也揚言「這輩子將不接受狗的採訪，也不會跟不是人的動物對話，更不會讓經紀人接電話」。

此外她更指稱狗仔被那麼多藝人鄙視，業力也算是造夠了，仔細觀察多數狗仔私下生活，會能知道什麼叫做「業力惡果」，畢竟在因果輪迴下，總有一天將「從惡所得，總會從惡所還」，也宣告將不再隱忍狗仔惡行。

(中時電子報)