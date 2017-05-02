中和景新市場扒手多 熱心里長助找回皮夾

里長張林秀麗呼籲，市場扒手多，盡量不要攜帶太多金錢。（葉書宏攝）

婦人日前到新北市中和區景新市場買菜，遭竊賊扒手皮包，還好一周後皮包被熱心民眾發現，送至景本里辦公室，里長張林秀麗通知婦人領回，婦人女兒將事發過程寫在PPT，感謝熱心里長協助，呼籲民眾到景新市場買菜要小心竊賊。

張林秀麗指出，扒手偷竊時有所聞，每月大約發生2至3竊案，運氣好的民眾會找回皮夾，運氣不好的民眾只能將證件補辦，市場內人來人往，婆婆媽媽居多，她時常告訴里民們，買多少菜帶多少錢，證件、金融卡盡量不要隨身攜帶。

張林秀麗說，曾有一名婦人向她求助，隨身攜帶女兒的註冊費約6至7萬元，買菜時遭竊賊偷走，她很想幫忙也愛莫能助，僅能請婦人向警方報案。

(中時)