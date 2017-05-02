中市府成功爭取前瞻基礎建設，7成市民肯定

近7成受訪者滿意市府成功爭取「大台中山手線」、「捷運藍線」、「捷運綠線延伸彰化」等交通建設獲納入前瞻計畫。（圖／台中市府提供）

大部份民眾認為軌道建設有助於改善台中市交通，帶動區域均衡發展。（盧金足攝）

台中市府研考會今天（1日）公布市民對市府爭取行政院前瞻基礎建設計畫成效的民意調查，近7成受訪者滿意「大台中山手線」、「捷運藍線」、「捷運綠線延伸彰化」等交通建設獲納入前瞻計畫，其中，對於「捷運藍線」未來再延伸至台中港及屯區計畫，有8成市民支持，屯區民眾更高達9成支持度。

市長林佳龍日前北上立法院爭取軌道建設經費時曾表示，過去中央已在雙北投入1兆2000億元的捷運及軌道建設經費，中南部軌道建設卻才剛起步，感謝行政院在前瞻基礎建設計畫中優先評估中南部軌道建設。

研考會完成的民調結果顯示，高達7成3的受訪者認同林佳龍說法，不認同僅約1成7；對「大台中山手線」、「捷運藍線」、「捷運綠線延伸彰化」等交通建設均獲納入前瞻計畫，近7成受訪者感到滿意。

研考會主委柳嘉峰指出，此次調查發現有半數以上的市民，認為前瞻基礎建設計畫可促進經濟成長並創造就業機會，民眾對市府努力爭取中央補助的肯定，也認為有助於改善台中市交通，帶動區域均衡發展。

市府強調 台中正處於「囝仔轉大人」發展關鍵階段，需要大建設來推動各項奠基工程，期待透過中央這一劑「大補帖」，讓台中脫胎換骨，落實宜居城市、生活首都的目標。

該項民意調查由市府研考會委託循證民調有限公司，以電話訪問方式執行，對象為居住在台中市且年滿16歲民眾，採分層比例隨機抽樣，共完成1248份有效樣本，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負2.73%。

(中時)