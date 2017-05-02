中市府成功爭取前瞻基礎建設 7成市民肯定
台中市府研考會今天（1日）公布市民對市府爭取行政院前瞻基礎建設計畫成效的民意調查，近7成受訪者滿意「大台中山手線」、「捷運藍線」、「捷運綠線延伸彰化」等交通建設獲納入前瞻計畫，其中，對於「捷運藍線」未來再延伸至台中港及屯區計畫，有8成市民支持，屯區民眾更高達9成支持度。
市長林佳龍日前北上立法院爭取軌道建設經費時曾表示，過去中央已在雙北投入1兆2000億元的捷運及軌道建設經費，中南部軌道建設卻才剛起步，感謝行政院在前瞻基礎建設計畫中優先評估中南部軌道建設。
研考會完成的民調結果顯示，高達7成3的受訪者認同林佳龍說法，不認同僅約1成7；對「大台中山手線」、「捷運藍線」、「捷運綠線延伸彰化」等交通建設均獲納入前瞻計畫，近7成受訪者感到滿意。
研考會主委柳嘉峰指出，此次調查發現有半數以上的市民，認為前瞻基礎建設計畫可促進經濟成長並創造就業機會，民眾對市府努力爭取中央補助的肯定，也認為有助於改善台中市交通，帶動區域均衡發展。
市府強調 台中正處於「囝仔轉大人」發展關鍵階段，需要大建設來推動各項奠基工程，期待透過中央這一劑「大補帖」，讓台中脫胎換骨，落實宜居城市、生活首都的目標。
該項民意調查由市府研考會委託循證民調有限公司，以電話訪問方式執行，對象為居住在台中市且年滿16歲民眾，採分層比例隨機抽樣，共完成1248份有效樣本，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負2.73%。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。