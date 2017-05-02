NBA》真是奇葩 60秒吞2T 他的7成薪水飛了
果真是奇葩啊！騎士在例行賽最後階段簽下鄧瓊斯，沒想到這位老兄卻在2日與暴龍之戰第4節替補上場，1分鐘內連續被裁判吹了2次技術犯規而驅逐出場，並且被罰6000美元，好笑的是他與騎士簽下的合約是9000美元，換句話說，他的7成薪水在60秒內就不翼而飛了。
現年37歲的鄧瓊斯，2003年選秀會首輪第20順位加盟塞爾提克，但隨即被交易至灰熊，先後打過灰熊、國王、金塊、溜馬、老鷹、小牛與騎士，其中在2009-10於溜馬打出生涯最佳球季，連續兩季都在例行賽尾聲和騎士簽下短期合約。
這位老兄犯下的糗事也不是第一次，上季同樣是在季後賽東區決賽對上暴龍，鄧瓊斯對畢約波的「小弟弟」出手，不但被吹惡性犯規，而且還被罰款，所幸他當時只領了騎士8800美元，所以只象徵性地罰80美元，球隊老大哥詹姆斯豪不吝嗇的幫鄧瓊斯付了這筆罰款。
沒想到鄧瓊斯又在他個人本季的第一場季後賽被趕出場，並且更嚴重的是要被罰6000美元，將近7成的打工錢必須上繳給聯盟，這次詹姆斯願意幫他支付嗎？
詹姆斯知道消息後笑著說，「夠了吧！別再被趕出去了，這樣我就不用幫你繳那該死的罰款了！」
(中時電子報)
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