梁聖岳今午抵台 家屬：請讓他好好休養
梁聖岳與女友劉宸君赴尼泊爾喜馬拉雅山區健行，失聯長達47天後，梁聖岳順利獲救，劉宸君則不幸罹難。歷經了生死關頭後，2日中午梁聖岳終於搭機返抵桃園機場，粱父一路上攙扶著他走出登機門，機場公司也安排電動車與輪椅，梁聖岳一路上表情凝重不發一語，臉上仍難掩疲態。
梁聖岳2日中午與父親搭乘馬印航空OD-632班機，自吉隆坡飛抵台灣，梁聖岳下飛機後，由父親攙扶著，坐上桃機公司安排的電動車到移民署櫃台完成各項入境手續，一路上父子兩人都不發一語、表情凝重。梁聖岳雖戴著口罩，全身衣服緊包，但少了30公斤的瘦弱身形與臉上難掩疲態明顯易見。
面對媒體詢問這一路走來是否要感謝各單位的協助幫忙，梁聖岳沒有多說，在旁的粱父揮一揮手，不願多說，直到了入境大廳所有的媒體包圍上來，粱父才說了「謝謝大家關心」，隨後在親友的安排下，搭車離去。
梁聖岳獲救後的這段時間在當地醫院悉心照顧下，身體恢復狀況良好，並在父親的陪同下，1日辦理出院手續，離開尼泊爾後搭機返台。
梁聖岳和劉宸君是在2月下旬從印度轉往尼泊爾，並於3月初展開尼泊爾健行行程，因遇到當地大雪，在出發後的第3天（3月11日）就受困，他們一度試圖下山從河谷尋找適當的棲身地，地滑不慎跌落到懸崖邊，無法再爬上去，只好原地等候救援。
等待救援期間，兩人靠背包內攜帶的食物撐了兩個禮拜，最後只靠水和鹽維生。但劉宸君在缺乏營養補充下，不幸在4月26日被發現的前3天身亡，而梁聖岳則靠堅強的意志存活下來。
(中時電子報)
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