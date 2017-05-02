多圖》Met時尚晚宴裙魔亂舞 好萊塢女星爭艷
紐約大都會藝術博物館(Metropolitan Museum of Art)年度時尚盛會今天登場，吸引許多名流、好萊塢明星、服裝設計師和時尚界大咖出席。這個晚宴也慶祝今年眾所期待的時尚展覽─川保久玲：中間的藝術(Rei Kawakubo/Comme des Garçons: Art of the In-Between)的開幕。
根據《風尚》(Vogue)雜誌，今年參加的名流影星中，許多女星都在裙襬上大展花招，出現許誇張、超長的裙擺，也有名流不吝於展後自己的身材，直接穿著丁字褲和鏤空貼身連身衣出席。流行樂歌手凱蒂‧佩芮(Katy Perry)是這個晚宴的主持人之一，最近也為該雜誌試穿和拍攝許多川保久玲最著名的造型。
(中時電子報)
文章來源：Met Gala 2017
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