多圖》Met時尚晚宴裙魔亂舞 好萊塢女星爭艷

美國流行音樂女歌手凱蒂‧佩芮。(美聯社)

美國流行音樂小天后蕾哈娜。(美聯社)

印度女星和前全球世界小姐琵豔卡·喬普拉(左)和美國男歌手尼克·強納斯。(美聯社)

模特兒米蘭達·寇兒。(美聯社)

好萊塢女星布蕾克·萊芙莉。(美聯社)

加拿大流行樂歌手席琳‧狄翁。(美聯社)

美國流行音樂歌手賈奈兒・夢內。(美聯社)

美國實境秀女星凱莉·珍娜(右)和高級時尚品牌凡賽斯設計師唐娜特拉・凡賽斯。(美聯社)

美國實境秀女星兼模特兒坎達兒·珍娜。(美聯社)

著名華裔設計師王大仁(左)和社交名流兼模特兒貝拉・哈蒂德。(美聯社)

美國流行音樂天后瑪丹娜。(美聯社)

模特兒克莉絲汀·泰根和其歌手老公約翰·傳奇。(美聯社)

美國創作歌手菲瑞·威廉斯(左)和其模特兒妻子海倫·拉西沙。(美聯社)

美國好萊塢女星艾兒·芬妮。(美聯社)

美國女星贊達亞.科爾曼(Zendaya)。(美聯社)

紐約大都會藝術博物館(Metropolitan Museum of Art)年度時尚盛會今天登場,吸引許多名流、好萊塢明星、服裝設計師和時尚界大咖出席。這個晚宴也慶祝今年眾所期待的時尚展覽─川保久玲:中間的藝術(Rei Kawakubo/Comme des Garçons: Art of the In-Between)的開幕。

根據《風尚》(Vogue)雜誌,今年參加的名流影星中,許多女星都在裙襬上大展花招,出現許誇張、超長的裙擺,也有名流不吝於展後自己的身材,直接穿著丁字褲和鏤空貼身連身衣出席。流行樂歌手凱蒂‧佩芮(Katy Perry)是這個晚宴的主持人之一,最近也為該雜誌試穿和拍攝許多川保久玲最著名的造型。

(中時電子報)