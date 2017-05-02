蔡英文就職滿週年民調 政策滿意度多數低於3成改革失敗

圖為總統蔡英文。（本報系資料照片）

蔡英文就職總統將滿週年，《美麗島電子報》發布最新「蔡總統執政一週年」民調顯示，蔡英文推動政策滿意度多數低於3成，連泛綠支持者也認為不及格；選前最挺的年輕人更是翻轉，成為最不滿的一群，認為國內整體經濟狀況「不好」已突破8成。數據指向事實是，蔡英文執政首年，改革慘敗。

這項民調指出，在國內整體經濟狀況，11.0％認為「好」，認為「不好」的為80.6％；這顯示國人幾乎是一面倒的認為，台灣經濟狀況在蔡政府執政後，依舊沒有獲得改善。

就「政治立場」交叉分析，泛綠選民有高達70.1％認為經濟狀況「不好」；中立或看人不看黨的選民，也有83.1％認為「不好」；顯示大多數的民眾都認為當前台灣經濟狀況不好。

此外，40.5％對蔡總統表示「信任」，43.8％「不信任」；但認為「滿意」的僅31.5％，「不滿意」57.1％，兩者差距達25.6％。

「年齡層」交叉分析發現，蔡英文執政後首次民調，在20至29歲部分，原先有67.1％信任蔡總統、20.6％不信任；但如今已大幅逆轉為 36.0％信任、45.3％不信任。支持年齡出現大地震。

滿意度部分，20至29歲「滿意」蔡英文表現的比例為20.9％，居各年齡層之末；「不滿意」蔡政府表現的比例則為63.3％，高居各年齡層之冠。顯示原先最挺蔡英文的年輕人，已反過來成為對蔡感到最失望的一群人。

「政治立場」交叉分析，過去泛綠支持者多對自己所支持的政治人物有較高的包容，但此次調查中，在「泛綠」選民中，「滿意」蔡英文表現的為60.7％，「不滿意」33.1％。

蔡英文推動的10項重大政策或改革，約9成民眾認為最應優先推動的政策是食安、經濟產業政策其次是勞工權益、年金和財政、司改，約7成；拓展外交、兩岸關係、加強國防、能源和廢核，約5成；轉型正義則僅4成多。

而滿意度僅國防政策為30.5％；年金和財政、轉型正義、食品安全、勞工權益、拓展外交、能源和廢核，滿意度都僅2成多；兩岸關係、產業和經濟、司法改革的滿意度更在2成以下。

泛綠選民對這些政策或改革，滿意度唯一超過5成的是國防政策，其餘9項的滿意度大多僅介於40％上下；其中極力推動的司法改革，滿意度只有31.%。民進黨支持者也是只有國防政策的滿意度超過5成。

對蔡英文當選總統後曾說要推動台灣走向「新經濟、新社會、 新政治」，認為「大部份都有做到」僅3.1％、「只有少部分做到」41.5％、「都沒有做到」為23.2％。

20至29歲的年輕族群，有46.8％認為蔡英文「只有少部分做到」，比例居各年齡層之冠；認為「大部分都有做到」的僅1.2％，比例居各年齡層之末。這樣的數據，呼應了本次調查中所發現的，「20至29歲年輕人，已成為對蔡英文感到最失望的一群人」。這對總是認為自己是最理解年輕人的蔡英文而言，無疑是重大警訊。

本次民調是在2017年4月26日至4月28日進行，成功訪問1075人，在信賴水準95％情況下，抽樣誤差最大值為正負3.0％。

(中時)