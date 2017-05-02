加拿大航空夢幻客機天天直飛台北-溫哥華，來回17,600元起

加航資深商務策略總監劉貴豪(左)與台灣公司總經理陳美至(右)介紹公司營運優勢。圖：張佩芬

相隔14年，北美唯一榮獲Skytrax四星級肯定的加拿大航空決定復飛！6月9日起將天天直飛台北-溫哥華，當天就可輕鬆銜接北美與中南美洲將近五十個城市，加拿大航空使用最新波音787夢幻客機執飛台北航線。

搭配美加最優質航空服務，加航希望讓每位台灣旅客一登機就能感受到最正統的加拿大風情，搭配線上即可便利申請的加拿大電子簽證與溫哥華機場於本月起全面開放的自助通關系統，多項優惠與便利一次提供；同時，為了歡迎更多有意前往加國旅遊或探親的台灣旅客，加拿大航空也由即日起推出官網限定的開航優惠、來回票價由17,600元台幣起，期待能讓台灣旅客們一睹獨步全球的絕美加拿大天然風光。

加拿大航空資深商務策略總監劉貴豪(Timothy Liu)表示「 今年成立滿80周年的加拿大航空，是加拿大第一的航空公司，也是北美唯一榮獲Skytrax四星肯定的航空公司，但我們仍在不斷精益求精、希望到2020年時能由目前的全球第二十大航空公司進步為全球前十大航空公司，將加拿大得天獨厚的觀光資源推廣給全世界認識、體驗加拿大式的豪爽與好客精神。

他指出，加航已經連續三年積極佈署更綿密的全球航空網絡，台北-溫哥華直飛航線的開航是我們所特別重視的，希望能結合加拿大航空在北美擁有最綿密網絡的優勢，搭配行李直掛的優質服務，能夠成為台灣及亞洲旅客飛往加拿大、美國及墨西哥等中南美國家的首選。」

加航此次的開航優惠活動將由即日起至6月18日晚間23點59分為止，凡登入加拿大航空官網輸入優惠代碼「TWMRT17」訂購台灣出發之航班，即可享經濟艙來回優惠價17,600元起(未含稅金)，每班航機不只有247個經濟艙、21個豪華經濟艙座位，還有30個可全平躺商務艙座位；此次促銷旅遊日期至2018年3月31日止(須於2017年12月31日前出發)。

加拿大航空也特別提醒，所有加拿大航空航班皆適用其飛行常客計畫 (Aeroplan)，旅客可自行靈活運用所有累積里程分數，選擇優先報到服務、使用Maple Leaf Lounge 貴賓室、優先登機及其他多項專屬權益，更多訂票訊息請登入加拿大航空官方網站www.aircanada.com。

成立至今滿八十周年的加拿大航空，2015年營業額124億元加幣、2016年營業額為131.5億元，寫下營業額成長6%、淨利為8億7千6百萬元加幣的亮眼佳績。

加拿大航空目前擁有277架窄體客機與104架廣體客機，預計將於2020年全機隊汰舊換新 完畢、機隊總數量預計為超過四百架客機，全新開航的台北-溫哥華將使用波音公司最新款機型787夢幻客機來提供飛行服務。

商務艙餐點由享譽全球美食圈的溫哥華第一名廚David Hawksworth所親自設計，曾獲選為 「溫哥華年度最佳主廚」的David對於食材特色掌握精準，料理主打新派作風，有別於傳統的歐陸料理中帶有一點洋溢著日式、東方風情的亞洲元素，不僅擺盤精美且入口特別有層次及深度，也特別受亞洲客人好評。

機上精選酒單則由加拿大知名葡萄酒專家Veronique Rivest所設計，曾榮獲全球品酒師亞軍的Veronique，曾多次代表加拿大參加國際品酒賽事並屢屢創下佳績，每季皆會依時令更換風格獨特的當季酒單。

(工商)