氣喘誘因 「二手菸」排第2名

8歲的陳小妹，每次感冒都會久咳不癒，同時呼吸會發出「咻咻」聲響，自己不舒服、家人也相當不捨，最終確診為氣喘，且主要原因為父親的二手菸。衛福部國健署提醒，氣喘患者當中，有7成在不到10歲便確診，除了二手菸，「塵蟎」更高居引發兒童氣喘的第一名，爸媽要愛護寶寶，務必要從居家清潔做起。

統計顯示，每年約有600名國人死於氣喘，而引發12歲以下兒童氣喘的原因，包括二手菸、三手菸環境在內的「空氣汙染」約佔24.2％，但卻僅排名第5，前4名分別為塵蟎（46.3％）、氣溫急遽變化 （37.7％）、病毒感染 （36.8％）和冰冷食物（28.8％）。

國健署署長王英偉表示，預防氣喘要從居家環境、生活習慣做起，讓家真的成為健康的守護城堡。以最重要的過敏原「塵蟎」為例，牠以人或動物脫落的毛屑、指甲和毛髮為主食，喜好生長在床褥、枕頭、地毯、家俱裝飾、衣服，甚至草蓆或稻草製成的榻榻米，務必勤加清潔，除去塵蟎的「食物」。

國健署呼籲，居家應時常清潔，減少擺放絨毛玩具和地毯、用百葉窗或塑膠遮板代替厚重窗簾；並用除濕機、冷暖氣機和空氣濾淨裝置，維持室溫24~28度、濕度50~65％，並勤洗濾網，避免接觸使用蚊香、燒香、香水、樟腦丸等有刺激氣味物質，廚房也應使用抽油煙機來減少油煙散漫。

國健署慢性疾病防治組組長賈淑麗說，不少過敏性的患者，其症狀會隨著年紀漸增而減緩，但若誘發的因子並未減少，像是家中總是充斥二手菸和三手菸，可能將長期飽受氣喘所苦。她強調，世界衛生組織WHO曾指出，與吸菸者同住，罹患肺癌機率較其他人高出2~3成，氣喘以外，二手菸環境還會引發、甚至加重支氣管炎、肺炎、中耳炎等呼吸道疾病症狀。

(中時)