江蕙家遭強盜 3處採集DNA鑑定均為陳金標
歌壇天后江蕙住宅遭強盜，士林地院今天上午傳喚江蕙的姐夫、新北市警察局鑑識中心巡官王詩雅作證，針對DNA鑑定結果，王表示相同機率是3.17乘10的負18次方分之一，但嫌犯陳金標說，他看了20幾本科學雜誌，在美國鑑定的準確率只有百分之75，檢察官表示，出現相同的DNA「已經遠遠超過地球的人口數」。
陳金標還說，自己有原住民的血統，出現DNA相同的機率很高，且計程車上採集到的血跡，是水滴狀，真正的歹徒，一定會擦拭後才離開，所以證據有很大的漏洞「這不是栽贓，什麼才是栽贓」。
但檢方指出，監視器畫面清楚看到歹徒穿著藍色帽T進入電梯，離開時候，穿著印有保全字樣的白色襯衫，警方在案發現場發現歹徒遺留的帽T，衣領部位採集到陳金標的DNA，而且，電梯的血跡、計程車上的血跡，都有陳金標的DNA。
檢方表示，DNA鑑定中18個主要型別，都與陳金標的口腔黏膜相符，出現相同的機率已經超過「兆」以上的可能，地球人口也不過73億，要找到不同的人出現相同的結果，幾乎是不可能。
另外，由於江蕙的姐夫陳志昆案發後第一個趕到現場，並在證物清單上簽名，陳金標質疑姐夫不住屋內，為何能確定歹徒遺留下來的物品，陳志坤回答，妻子姐妹居住地方，他常常到案發地，家中整理很乾淨，從沒見過歹徒遺留的衣服、背包、塑膠袋等物品。
法官諭知，5月23日開庭將再傳喚江蕙到庭證述案發過程。
(中時)
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