小5生在教室外上課一周 嘉市國小傳管教過當

小男童在聯絡簿寫自己終於可以回教室上課，家長才知道兒子在外上課一星期。（呂妍庭攝）

小男童指控老師和主任對他的處罰過當，讓他不太敢回學校上課。（呂妍庭攝）

嘉義市北園國小遭家長投訴，指念小5的兒子遭教師主任和導師不當管教，不但連續一周獨自在教室外上課，整學期在教務處「隔離」吃午餐，還曾遭膠帶綑綁等方式體罰，甚至被言語恐嚇「要玩死你」，家長怒批主任和導師作法過當，影響孩子受教權，還涉及精神恐嚇，讓孩子身心受創。

而遭指控的黃姓主任除承認確實有叫孩子到教務處吃營養午餐，其餘所謂體罰過當部分，皆否認有做過，校長吳永靖表示，針對老師叫學生在教室外上課部分，連他也覺得不妥，因該班導師是代課老師，下午就會召開教評會處置，至於黃主任被指不當體罰，據他了解並無此事，究竟為何會有這種說法出現？他也不清楚，為避免誤解再擴大，會當面再和家長溝通、釐清。

學童家長情緒激動地說「要不是孩子寫在聯絡簿上，根本不知道孩子在教室外上課這麼多天」，陳媽媽說，她上周三，4月26日知道兒子被處罰在教室外上課，以為是孩子頑皮，才會被處罰半天，直到昨天看兒子聯絡簿寫「終於啊！老師請同學把桌子搬進教室...」才知道兒子在教室外上課1個禮拜，「在教室外上課聽得到嗎？我孩子的受教權在哪？」，尤其兒子還寫道「主任不爽，說要把我玩死」，質疑主任根本是精神恐嚇。

陳媽媽說，兒子本來就活潑好動，如有不妥行為，本來就該處罰，所以她一向信賴學校，就算兒子因和同學私自溜出學校，和另一名同學被教務主任處罰，這個學期中午都到教務處吃午餐，「我也接受」，但為什麼黃主任只因孩子上課不專心，就把兩個孩子用膠帶綁在一起，叫其他同學來看？甚至叫孩子手拿訂書機，再用自己的手握住孩子的手，大人再使力用力壓，如有訂書針掉出來，就打孩子的後腦杓，「這不叫過當嗎？」

陳媽媽坦言，現在小孩不好教，皮就要教，但不該用這種方式，甚至出言恐嚇精神虐待，難怪孩子這一個禮拜上學常拖拖拉拉，遲到不想上學，因孩子回來不敢說，她也不知道，如今回想，覺得主任和老師的處罰真的得太過火了。

陳媽媽說，兒子剛開學時曾被同學鞋子丟到頭腦震盪，結果老師毫無作為，還讓小孩下課自己走回家，「處理有問題」，加上覺得導師情緒起伏太大，多次跟主任反應，對方都不理不睬，之後聽兒子被主任恐嚇「再跟你媽媽說！我盯上你了」之類的話，才驚覺自己的溝通反應無效，結果還害得孩子身心受創。

男童也指控導師不但曾掀翻他的桌子，因誤會他和同學講話才處罰他，罰他坐在走廊上課1個星期，根本聽不到上課內容，且上周三因天氣突然變冷，他不舒服趴在桌上，老師也不理，「被誤會，我覺很委屈」。

被問及是否不當管教，黃主任只承認有叫孩子到教務處吃飯，其餘全部否認，導師則說學生只在教室外上課2天，沒有到一個禮拜。校長吳永靖表示，針對吳主任不當體罰部分，因第一次聽到，怕有誤傳，會跟家長再溝通。至於市府教育處也強調如調查屬實，會依規定處置。

(中時)