多P、SM性平不當教材 曾燦金籲全面退出校園

台北市教育局長曾燦金在議會宣布要不當性平教材退出校園。（王超群攝）

台北市教育局長曾燦金2日在市議會報告「針對校園不當教材，教育局如何把關」專案時指出，針對議員要求在市府性別平等委員會23席中增加家長代表席次，在明年3月新屆期開始後，家長席次可望由1席增為5席，其中國小家長代表為兩席。至於各級學校性平會也鼓勵校方多元邀請，廣拓對話平台。

曾燦金表示，對不當性平教材審查教科書機制在學校那一端，教育局會全面檢視，並令不當教材退出校園。對爭議議題，親師宜多溝通；有出版社原本有聯結上同志諮詢網站，後來也刪了。性平意識近年才是台灣社會顯學，他希望各方對話才能有共識，有校長因此議題而萌生退意，他很遺憾。

曾燦金說，爭議教材應退出校園，府級性平委員會家長席次會適度增加，受限於中央法令，委員總席次23席，先以列席方式邀請，家長代表1席增為4席；本屆任期到明年3月，換屆時再增為5席家長代表，其中高中、職和國中都1席，國小家長為2席，並以具有多元身分者優先邀請擔任委員。

王鴻薇強調，她反對「異性戀霸權」字眼，這會製造另一種霸凌和對抗，目前某些團體進校園談的內容，是家長不能接受，「太驚人」；厲耿桂芳說，課綱中還出現「性愛多p」「打開性愛神祕大門」這類內容，把家長嚇死了。她主張市府的性平會由23席再增4席家長席次，以充分討論。她當場播家長錄音，有家長擔憂自己子女是被「誘導」成同志；有某社團的網路聯結充斥娛樂性用藥、鼓吹變性手術、多p性愛等，竟然也在教科書網站上出現。

吳世正說，家長原以為是教性平，現在才發現原來教的是這樣的內容課綱，這是中央法令，教育局沒有把關，已經10年了，性別差異、性傾向和性行為都混一起教，並非性平教育。

汪志冰表示，對學校性平引導沒意見，同意適齡適材進行教育，但市長柯文哲也曾表達不反對性平教育，但反對不當教材進入校園。她認為性平教育委員會委員長年擔任，應該更多元邀請。

李慶元指出，關鍵在性平法施行細則規定的性平意識，過去學校和現在社會教育不足，不論家長或專家，都應有性平意識，他強調，教科書負面內容會減少，以正面性平教材為核心；應曉薇表示，教育局要把關性平委員的素質，如果別有用心的人士以專家名義進到性平會，身為家長，對「吃了什麼會更嗐」「如果不知什麼性別，我可以教妳」這種誇張立場，孩子需要學這個嗎？她批評教育局教材相關網站竟然也連上這些，實在誇張。

列席的家長則提出5項訴求，包括性平委員會家長席次增加至三分之一以上；金賽和性別光譜爭議教材退出教科書；經家長會同意方可設性別友善廁所；性平教材要上網公告由家長共同把關；性平內容不納入學生評量和學測成績。教育局統計，目前北市高中職以下學校設性別友善廁所為20校。

曾燦金報告時指出，民眾針對性平爭議議題的教科書內容，大致包括：恐同症、異性戀霸權；其次如性別光譜和鼓吹同志風氣等。例如三民版高一公民與社會提到「事實上，性傾向是多元的，生理性別和性傾向未必有對應關係」，「性學學者金賽即認為性傾向如光譜般有連續性，因此另生未必愛女生，女生未必愛男生。」

此外，康軒版國中八年級綜合領域教科書也提及性別氣質如玫瑰少年等，也對社會對生理性別刻板印象有所著墨；但曾燦金也表示，康軒版本已經刪除性別光譜部分。

(中時)