「川普」成詐欺集團？聘僱2少當車手

王、黃姓2名少年涉嫌當車手，短短幾天就落網。（陳淑娥翻攝）

王、黃姓2名少年涉嫌當車手，警方查扣17萬元贓款等證物。（陳淑娥翻攝）

台中市沙鹿區王、黃姓2名少年，透過網路群組稱想找工作，卻遭詐欺集團找上門，被自稱「川普」的男子聘僱當車手，29日深夜涉嫌在梧棲路郵局取款後，2人遭巡邏警方盤查，包包裡的17萬元現金露餡，王少當車手4天就栽跟斗，全案依詐欺罪、少年事件處理法移送偵辦。

梧棲分駐所調查指出，15歲王姓及17歲黃姓少年，國中畢業後沒有升學，透過網路群組稱自己在找工作，殊不知該群組已遭詐騙集團滲透，隨後找上門並聘僱黃少當車手，提領15萬元可拿3千元傭金，黃少「吃好鬥相報」，找鄰居王少一同搭檔，涉嫌一人把風、一人領錢。

警方表示，王、黃29日凌晨1時許，涉嫌前往梧棲路郵局領錢後，遭巡邏警方盤查，現場查扣逾17萬元等證物，少年說，詐騙集團交給他們一隻手機，每次打電話來均顯示「川普」，而王少當車手僅4天就栽跟斗，全案訊後依詐欺罪、少年事件處理法移送偵辦。

(中時)