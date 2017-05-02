魔幻樂章微夏音樂會 13日晚登場 7日起索票

今年擔綱全中運大會樂隊的彰化縣立青少年管弦樂團，將攜手彰化縣立兒童弦樂團，13日晚間在員林演藝廳進行年中公演音樂會。（謝瓊雲攝）

彰化縣政府上午在縣府中庭舉辦的宣傳記者會上，廖育萱指揮彰化縣立兒童弦樂團現場演奏。（謝瓊雲攝）

「魔幻樂章．微夏音樂會」年中公演將於13日晚間在員林演藝廳登場，免費索票。彰化縣政府上午在縣府中庭舉辦記者會宣傳。（謝瓊雲攝）

今年擔綱全中運大會樂隊的彰化縣立青少年管弦樂團，將攜手彰化縣立兒童弦樂團，於母親節前夕13日晚間7點半在員林演藝廳進行「魔幻樂章．微夏音樂會」年中公演，帶來一連串充滿奇幻與冒險的樂章；彰縣府歡迎民眾踴躍前來欣賞，歡度屬於親子的幸福時光，7日起免費索票。

今(2)日的宣傳記者會上，兩樂團攜手接連演奏知名動畫組曲，彰化縣議員賴岸璋、縣府秘書吳禎祥、教育處副處長張雀芬、彰化縣立青少年管弦樂團暨彰化縣立兒童弦樂團總幹事馮幼中、彰化縣立青少年管弦樂團指揮李瑄教授、彰化縣立兒童弦樂團指揮廖育萱與多位民代都到場聆聽。

音樂會前半段，由青少年管弦樂團演奏艾爾加《威風凜凜D大調第一進行曲，作品39》、約翰．威廉斯的《飛向夢幻島》、羅南．哈迪曼《舞王》、小約翰．史特勞斯《喋喋不休波卡舞曲》及小約翰．史特勞斯《雷鳴與閃電波卡舞曲》等。

音樂會下半場則由兒童弦樂團接力演出的是韓德爾《帕薩卡利亞舞曲》、亞倫．孟肯《美女與野獸》、鮑伯．賽魯利《彩虹組曲》、及雷納德．伯恩斯坦《西城故事選曲》及菲瑞．威廉斯《神偷奶爸2》主題曲。

7日起開始免費索票，地點：彰化縣政府、彰化縣美術館及員林演藝廳等，或洽04-7531897。縣府邀請大家5月13日下午7時30分撥空前來員林演藝廳欣賞這一場屬於親子幸福時光的音樂會。

彰化縣副縣長林明裕指出，兩個樂團近年都相繼應邀至國外演出，獲得很高評價，看到孩子們努力練習多時，稚嫩的臉龐展現出自信，眼神透露出堅毅的精神，期望民眾一起用行動支持孩子、支持音樂，用實際行動倡導藝術，共同提升彰化縣的藝術文化水準。

(中時)