擴展合作交流領域 李進勇將二訪馬來西亞及新加坡

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雲林縣長李進勇7日至12日將二度率領縣府團隊前往新加坡、馬來西亞兩國進行交流考察，參訪新加坡裕廊島石化專區，借鏡新加坡的環保經驗。

新加坡駐台北商務辦事處副代表邱俊育及馬來西亞首相東亞特使張慶信今日都前來雲林。

李進勇與邱俊育就台灣與新加坡在新能源政策、石化工業、都市建設、古蹟保存的發展現況交流。

馬來西亞特使張慶信則率領馬來西亞沙勞越青年農業考察團55人參訪雲林，進行畜禽業和漁業發展的交流。

李進勇表示，這次出訪目的在於擴展合作交流領域，預計拜會新加坡及馬來西亞官方機構與相關產業，持續新南向政策推動的核心理念。

(中時)