中市推舊城全區活化 議員籲勿採雙重標準抹黑
台中市政府都發局、環保局、交通局，將配合文化部再造歷史現場計畫搬遷！市府表示，中央除補助修復州廳、刑務所近3億元，打造近現代美術館，另也針對州廳街廓內的舊台中市議會朝國家級博物館方向規劃。
市議員江肇國呼籲，前市府也曾於同個區塊提過街廓重塑計畫，當時國民黨團並未反對，為什麼「林市長提就不行？」呼籲勿採兩套標準，把中區再生當抹黑工具。
台中市議會第2屆第5次定期會今日進行台中州廳整修計畫與交通、都市發展、環境保護局搬遷時程及市政府各局處辦公空間檢討專案報告。國民黨團關心位於舊市議會的交通局也一併搬遷的原因。
文化局長王志誠表示，文化部再造歷史現場計畫除了補助州廳、刑務所兩案，另針對州廳街廓內的舊台中市議會朝國家級博物館方向規劃，是「2+1的規劃」，期待活化再利用導入文化藝術帶動地方人流活絡地方展業，為舊城注入新的生命力。
市議員江肇國說，當年新市政中心沒有規劃到三個局處，國民黨議員為何不反應？且前市長胡志強也在同個區塊，提過街廓重塑計畫，當時國民黨團沒有反對，為何現在林市長提出就不行？呼籲國民黨議員不要兩套標準，把舊城再生拿來當抹黑工具。
江肇國說，交通局不是宮原眼科，何來少了1000多人上班，中區就會落沒的說法？中區需要的是大投資，近年來中區已有約50家旅宿業進駐，帶來觀光人潮，這才能讓中區再生。另外，整個街廓將做更好的規劃與運用，為何不執行？
市議員范淞育表示，小小的柳川就讓中區舊翻新，中區需要改變，才能讓中區起死回生；中區歷史建築修復已經談很久，希望儘快讓有歷史價值建築物成為近代美術館等展演空間。
邱素貞認為，交通、環保、都發這三局辦公廳舍整合於一個區域集中辦公，有利於內部溝通、聯繫，提升行政效能，進而統一規劃洽公動線，提供民眾洽公便利性，不必多處奔波洽公，確實有其必要性。
(中時)
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範