中市推舊城全區活化 議員籲勿採雙重標準抹黑

文化局長王志誠表示，期待活化再利用導入文化藝術，帶動地方人流活絡地方展業，為舊城注入新的生命力。（陳世宗攝）

台中市政府都發局、環保局、交通局，將配合文化部再造歷史現場計畫搬遷！市府表示，中央除補助修復州廳、刑務所近3億元，打造近現代美術館，另也針對州廳街廓內的舊台中市議會朝國家級博物館方向規劃。

市議員江肇國呼籲，前市府也曾於同個區塊提過街廓重塑計畫，當時國民黨團並未反對，為什麼「林市長提就不行？」呼籲勿採兩套標準，把中區再生當抹黑工具。

台中市議會第2屆第5次定期會今日進行台中州廳整修計畫與交通、都市發展、環境保護局搬遷時程及市政府各局處辦公空間檢討專案報告。國民黨團關心位於舊市議會的交通局也一併搬遷的原因。

文化局長王志誠表示，文化部再造歷史現場計畫除了補助州廳、刑務所兩案，另針對州廳街廓內的舊台中市議會朝國家級博物館方向規劃，是「2+1的規劃」，期待活化再利用導入文化藝術帶動地方人流活絡地方展業，為舊城注入新的生命力。

市議員江肇國說，當年新市政中心沒有規劃到三個局處，國民黨議員為何不反應？且前市長胡志強也在同個區塊，提過街廓重塑計畫，當時國民黨團沒有反對，為何現在林市長提出就不行？呼籲國民黨議員不要兩套標準，把舊城再生拿來當抹黑工具。

江肇國說，交通局不是宮原眼科，何來少了1000多人上班，中區就會落沒的說法？中區需要的是大投資，近年來中區已有約50家旅宿業進駐，帶來觀光人潮，這才能讓中區再生。另外，整個街廓將做更好的規劃與運用，為何不執行？

市議員范淞育表示，小小的柳川就讓中區舊翻新，中區需要改變，才能讓中區起死回生；中區歷史建築修復已經談很久，希望儘快讓有歷史價值建築物成為近代美術館等展演空間。

邱素貞認為，交通、環保、都發這三局辦公廳舍整合於一個區域集中辦公，有利於內部溝通、聯繫，提升行政效能，進而統一規劃洽公動線，提供民眾洽公便利性，不必多處奔波洽公，確實有其必要性。

(中時)