MLB》高飛犧牲打掉2分 洋基隔3年又當苦主

艾斯柏瑞美技接殺後撞牆，讓藍鳥靠一支高飛犧牲打得2分。(美聯社)

高飛犧牲打出現時，跑壘員在球接到瞬間才能起跑，正常情況下只能得1分，不過2日洋基與藍鳥之戰卻出現罕見狀況，6上無人出局、二三壘有人時，藍鳥苟英斯(Ryan Goins)擊出中外野深遠飛球，艾斯柏瑞(Jacoby Ellsbury)雖秀美技接殺，但撞到全壘打牆後倒地來不及回傳，讓他靠這支高飛犧牲打，清空壘包。

事件發生在6上，當時洋基1比2落後，但先發的塞弗瑞諾(Luis Severino)卻連挨兩支安打，讓藍鳥攻占二三壘。接著苟英斯上場，3壞球後打出中外野飛球，艾斯柏瑞一路退到牆前躍起接殺，撞牆倒地。隨後他想把球傳給接應的賈吉(Aaron Judge)，球卻沒傳準，讓賈吉跑一小段路才撿到球，卻已來不及阻止跑者得分。

「能得2分很開心，但這或許是艾斯柏瑞第10次沒收我的安打了！」苟英斯雖靠這支高飛犧牲打，以及2上的一發2分炮，貢獻4分打點助藍鳥7比1贏球，拿下3連勝，但他卻哭笑不得，因為在他記憶中，已經至少有兩支安打，都被艾斯柏瑞用這樣的美技沒收，讓他只能自嘲說，「也許有一天我會討回來。」

苟英斯這支高飛犧牲打的價值，不僅助藍鳥拿下勝利，同時也是藍鳥隊史首次出現「2分高飛犧牲打」。有趣的是，大聯盟上次出現這樣的狀況，苦主也是洋基，且又和艾斯柏瑞有關，在2014年9月16日洋基對戰光芒一役，他在中外野飛撲接殺麥爾斯(Wil Myers)的飛球，也讓兩名跑者回壘得分，且球隊最後也輸球。

儘管艾斯柏瑞再度因美技當了苦主，但能接到這一球，讓小老弟賈吉直呼不可思議，「我當下大喊『他接到了，他接到了』，很少球員能在比賽中做到這件事，但他做到了，值得慶幸是他沒有受傷。」洋基總教練吉拉迪也認為，雖很遺憾被失掉2分，「但真的是很棒的守備！」

(中時電子報)