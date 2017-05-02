國民黨員座談 吳敦義：團結重返執政

吳敦義前往觀音與基層黨員座談，並痛批蔡英文政府無能誤國。（范揚光攝）

吳敦義前往觀音甘泉寺參拜，並與基層黨員座談。（范揚光攝）

吳敦義（右）前往觀音甘泉寺參拜，並與社區民眾握手致意。（范揚光攝）

國民黨主席候選人吳敦義上午前往桃園觀音甘泉寺參拜，並與基層黨員座談爭取支持。

吳敦義首先砲轟民進黨政府執意刪減軍公教退休金，並批評耗資8千8百億的前瞻計畫根本是浪費資源毫無意義。另質疑最高法院法官改採總統任命，將嚴重影響司法公正，讓法院淪為政治人物打壓異己的工具。

吳敦義隨後細數自己多年來從地方議員首長到副總統的豐富歷練，除了感謝黨的栽培支持，也呼籲黨員團結一致，讓國民黨在2020重返執政。

(中時)