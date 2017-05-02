大雪山傳1登山客失蹤 苗、中消防集結上山搜救
苗栗縣消防局今天上午接獲一登山隊領隊報案，指出1名33歲何姓男子組隊攀登大雪山，疑似與隊友走失後跟著其他登山隊一起登山，1日晚間一起在可汗水池營地紮營，但2日一早不告而別，人及裝備都已不見蹤影，其他山友擔心他的行蹤，向苗栗縣消防局報案。
苗栗縣消防局出動特搜6名、台中市消防局支援4名，前往台中市東勢河濱公園搭直升機至匹匹達山搜尋。初步了解，何男有向大雪山主管機關雪霸國家公園管理處提出入山、入園申請，預計攀爬雪山西稜線，原訂是今天下山，消防局提出空中偵察的申請，將在陸、空雙管齊下找人。
(中時)
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